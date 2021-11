Feuerwehren bei Bränden im Einsatz

Gegen 2.00 Uhr Dienstagfrüh wurden die Feuerwehren Bruckneudorf, Kaisersteinbruch, Parndorf und Neusiedl am See zu einem Wohnungsbrand in Bruckneudorf (Bezirk Neusiedl am See) alarmiert. Beim Eintreffen stand der Raum im ersten Obergeschoss in Vollbrand und Flammen schlugen bereits aus dem Fenster. Ein Atemschutz-Trupp war im Einsatz.

Parallel dazu wurde das Stiegenhaus rauchfrei gehalten und die nicht betroffenen Wohnungen evakuiert. Das Rote Kreuz stand mit sechs Mitgliedern im Einsatz – zwei Wohnungsbesitzer wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Der Einsatz dauerte rund zwei Stunden.

Auch in Lackendorf (Bezirk Oberpullendorf) brannte es in der Nacht. Bei einem Brand in einem Zweifamilienhaushalt waren vier Feuerwehren im Einsatz. DerHausbesitzer hatte vor dem Eintretten der Feuerwehr den Großteil des Brandes selbst gelöscht. Der Brand war dann rasch unter Kontrolle – die zwei Hausbewohner wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht.