Schule

Volksschüler designen Olympia-Snowboards

Die fünf Sieger eines Kreativ-Wettbewerbs der Energie Burgenland gemeinsam mit der Bildungsdirektion haben am Montag die selbst designten Snowboards für Olympia an Julia Dujmovits übergeben. Die Volksschüler entwarfen die Sieger-Designs im Wettbewerb zum Thema „Wie wird unsere Welt in 100 Jahren aussehen?“.