Neue Kirche für Bruckneudorf im Gespräch

Rund 500 Quadratmeter sind auf dem Gelände des neuen Ortsteils von Bruckneudorf (Bezirk Neusiedl am See) für den Bau der neuen Kirche reserviert. Errichtet werden soll die Kirche zwischen der neuen Volksschule und den aufgelassenen Getreidesilos, direkt am geplanten Hauptplatz. Noch befindet man sich in einer ersten Planungsphase, betonten sowohl die Diözese Eisenstadt als auch die Gemeinde Bruckneudorf. „Wir haben zum ersten Mal einen Hauptplatz bei uns in der Gemeinde. Und ich finde das gut, dass da eine Kirche gebaut wird, um den Leuten auch die Gelegenheit zu geben, diese zu besuchen, in sich zu gehen, aber auch natürlich schöne Ereignisse, Hochzeiten, Taufen, Kommunion, zu feiern“, so Bürgermeister Gerhard Dreiszker (SPÖ) im Gespräch mit ORF-Burgenland-Reporter Andreas Berger.

Bisher keine Kirche in Bruckneudorf

Bei der neuen Kirche würde es sich um die erste Kirche in Bruckneudorf handeln. Bisher gehen die Gläubigen in der Nachbargemeinde Bruck an der Leitha in die Messe. „Wir sind jetzt in einem Denkprozess, in einem Planungsexpress, so eine Kirche einmal anzudenken, zu entwickeln, auch architektonisch auszuschreiben, und auf die Rückmeldungen zu warten, allerdings sind auf diesem Weg noch mehrere Schritte einzuhalten", so Dominik Orieschnig von der Diözese Eisenstadt. Erste Projektvorschläge für den Bau sollen jedenfalls bis Ende Februar kommenden Jahres vorliegen.

Frage der Finanzierung

Ein offener Punkt ist auch die Finanzierung der Kirche. „Hier entsteht etwas ganz Neues, und ich denke, es ist wichtig, dass man sich in den nächsten Monaten darüber klar wird, wenn das ein Anliegen ist, wer sich an den Überlegungen, Planungen und der Ausführung beteiligen möchte. Und ich denke, da wird sich in den nächsten Monaten konkret zeigen, woraus die Gemeinschaft bestehen wird, die eine solche Kirche – wenn es dazu kommt – auch finanzieren möchte", so Orieschnig.

Als Architekt ein Mal eine Kirche bauen

Das Interesse der Bauunternehmen und Architekten an diesem Projekt ist jedenfalls groß, heißt es aus der Gemeinde Bruckneudorf. „Scheinbar will jeder Architekt einmal in seinem Leben eine Kirche oder ein Museum bauen. Da können sie sich anscheinend austoben, mit dem Lichteinfall oder einfach dem Gebäude selbst, künstlerisch ganz einfach. Das wird eine wirklich spannende Geschichte und ich freue mich darauf“, so Dreiszker. Einen konkreten Zeitplan, ab wann die Kirche ihre Pforten öffnet, gibt es noch nicht. Man hofft auf eine Eröffnung Ende 2024.