Rabold ist neue Obfrau des OHO

Eveline Rabold war schon einmal Obfrau des Kulturzentrums, nämlich von 2004 bis 2010. Damals stand das OHO vor dem Konkurs. Gemeinsam mit Geschäftsführer Alfred Masal führte sie damals das Haus aus der Krise. Heute steht es auf finanziell gesunden Beinen. Rabold hat mit ihrem Team im OHO viele Pläne für die kommenden Jahre.

Von der Besucherin zur Obfrau

Der 47-Jährigen ist das OHO sehr vertraut. Zu Beginn war sie kulturinteressierte Besucherin. Heute steht sie regelmäßig selbst als Künstlerin auf der Bühne. Als neue Obfrau will Rabold neue kreative Ideen und Projekte realisieren. „Es gibt jetzt so interessante Möglichkeiten, auch durch das Internet. Das OHO ist eines der wenigen Häuser im Burgenland, das schon vor der Pandemie auf solche Dinge ausgelegt war. Da sind tolle Möglichkeiten im Raum, und da würde ich gerne mit dem OHO-Team neue Akzente setzen.“

„Vielseitigkeit“ ist das Schlüsselwort, um die gebürtige Güssingerin – die heute in Litzelsdorf zuhause ist – zu beschreiben. Sie ist als Grafikerin mit ihrer eigenen Agentur ebenso erfolgreich wie als bildende Künstlerin und Sängerin. Zuletzt beeindruckte sie mit ihrer unverwechselbaren Stimme in der Theaterproduktion „Wir kamen und sie brauchten uns" des Schriftstellers, Theater- und Filmemachers Peter Wagner in Kärnten.“

Extrovertiert auf der Bühne

Ernsthaft und zurückhaltend wirkt sie als Grafikerin und Chefin in ihrer Werbeagentur – auf der Bühne kommt eine ganz andere Seite zum Vorschein, hier ist sie die extrovertierte Eveline Rabold: „Das ist für manche Leute schwierig, wenn sie mich so kennenlernen und dann auf einer Bühne sehen. Das ist anscheinend wirklich sehr unterschiedlich. Auf einer Bühne zu stehen ist einfach eine ganz eigene Energie, und da taucht man automatisch in eine eigene Welt ein.“

Vielschichtigkeit in mehreren Disziplinen

Wenn es ihre Zeit zulässt, ist Rabold auch bildende Künstlerin und arbeitet an ihren Fotografien und Grafiken von eleganter Ästhetik: „Ich könnte mir nicht vorstellen, mich auf eine Disziplin zu reduzieren. So ist mein Leben – in dieser Vielschichtigkeit aufgebaut. Für andere ist das vielleicht viel, aber für mich passt das genau.“ Ihre künstlerischen Vorstellungen bringt Rabold nun als Obfrau auch in das Programm des Offenen Hauses Oberwart ein.