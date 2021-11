Vier Tote und 102 Patienten im Spital

Zwei Männer aus dem Bezirk Eisenstadt-Umgebung, 91 bzw. 90 Jahre alt, und zwei Frauen aus dem Bezirk Mattersburg, 89 und 80 Jahre alt, sind seit Freitag im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. In den Krankenhäusern werden derzeit 102 an Covid-19 erkrankte Personen isoliert behandelt, davon befinden sich 14 in intensivmedizinischer Behandlung. Laut AGES-Morgenauswertung beträgt die 7-Tage-Inzidenz im Burgenland 624,60.

Die Zahl der aktuell infizierten Personen sinkt auf 2.830. 4228 (-218) Personen befinden sich in behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne. 25.457 Personen sind bereits genesen. Die Gesamtzahl der bestätigten Fälle beträgt 28.673.

60.297 Auffrischungsimpfungen

Laut E-Impfpass-Dashboard haben 224.015 Burgenländerinnen und Burgenländer mindestens ihre erste Teilimpfung der Covid-19-Schutzimpfung erhalten. 210.400 Personen sind zweimal geimpft. 60.297 Auffrischungsimpfungen wurden bereits durchgeführt.