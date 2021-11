Polizei auf Nachwuchssuche

Es ist ein Job, der nicht für jeden Mann oder jede Frau etwas ist: der Beruf des Polizisten, der Polizistin ist zwar abwechslungsreich wie kaum ein anderer, er setzt aber auch gewisse Eigenschaften voraus. Man müsse vorrangig bereit sein, sich neuen Herausforderungen zu stellen, sagt Hans Halbauer, Leiter des Bildungszentrums in der Landespolizeidirektion Burgenland. „Wir haben einen sehr herausfordernden, dynamischen und aus meiner Sicht auch facettenreichen Beruf. Das heißt, man muss lernwillig und kommunikativ sein. Man muss teamfähig sein, das ist eine wesentliche Voraussetzung. Und es geht darum, Probleme zu lösen oder Ziele zu erreichen“, so Halbauer.

Derzeit werden 90 Polizistinnen und Polizisten ausgebildet

In Eisenstadt werden aktuell drei Klassen, also rund 90 Polizistinnen und Polizisten ausgebildet. Aber nicht alle gehen den Weg der Ausbildung bis zum Ende. Im Durchschnitt würden zwei bis drei Lehrgangsteilnehmerinnen und Teilnehmer aufhören, sagt Halbauer. "Die Motive dafür sind unterschiedlich: Die Palette reicht von „Das ist nichts für mich“ oder „Das habe ich mir anders vorgestellt"; bis hin zum Nichterfüllen des Leistungserfolgs. Das wiederum bedeutet, dass das Ausbildungsziel nicht erreicht wird“, so Halbauer.

Für März 2022 sucht die heimische Exekutive 56 Interessierte. Die Anmeldefrist für die zwei neuen Klassen läuft noch bis Ende November. Eine Klasse, die derzeit unterrichtet wird, hat die Ausbildung wiederum schon fast hinter sich. Und sie alle hatten zu Beginn ihre eigenen Motive, zur Polizei zu gehen. „Ich persönlich habe schon nach der Schule gewusst, dass ich zur Polizei gehen möchte. Dazu hat auch beigetragen, dass man in den Medien immer wieder liest, dass Leute gebraucht werden, weil zum Beispiel eine Pensionierungswelle bevorsteht. Darum habe ich mich entschieden zur Polizei zu gehen“, so Polizeischüler Angelo Lahi.

Nachwuchs in allen Landesteilen gesucht

„Mir war für meinen zukünftigen Beruf wichtig, dass er sehr abwechslungsreich ist und, dass er mich jeden Tag fördert. Auch die verschiedenen Bereiche waren für mich interessant – man kann wirklich vom Verkehrsdienst bis in den Innendienst wechseln. Dazu kommt die Teamarbeit, also mit Menschen zu arbeiten“, so Polizeischülerin Bettina Lanz. Beide Polizeischüler stehen kurz vor dem Abschluss. Ab März sollen in Eisenstadt dann andere Kolleginnen und Kollegen dieselbe Schulbank drücken. Denn die Polizei benötigt Personal, in allen Bereichen und Bezirken des Landes.