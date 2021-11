Christbaumschmuck mit Sinn aus Förderwerkstätte

Der Keramik-Raum in der „Rettet das Kind“- Förderwerkstätte Oberpullendorf wird vorübergehend zu einer Weihnachtswerkstatt. Das Land Burgenland hat 250 Keramik-Schneemänner bestellt. Die erste Tranche wurde von Soziallandesrat Leonhard Schneemann (SPÖ) abgeholt: „Ich habe heute diese Schneemänner abgeholt und mich überzeugt, wie engagiert hier bei ‚Rettet das Kind‘ in Oberpullendorf gearbeitet wird.“

Weihnachtsgeschenk oder Schmuckstück als Spende

Bis einer der Keramik-Schneemänner fertig ist, sind viel Schritte nutwendig. Damit auch wirklich jede kleine Figur perfekt wird, arbeiten die Frauen und Männer hochkonzentriert an ihren Werkstücken. Schließlich warten die Schneemänner auf ihren großen Auftritt auf burgenländischen Christbäumen. „Die Schneemänner können über mein Büro, über die Homepage, bestellt werden. Zum Spendenpreis von 25 Euro hat man hier ein sehr schönes Weihnachtsgeschenk oder ein schönes Schmuckstück für den Christbaum“, so der Landesrat.

Kontakt zu Kunden fehlt der Förderwerkstätte

Der Erlös durch die Schneemänner wird dann an Licht ins Dunkel gespendet. Solche Aufträge sind für die Klientinnen und Klienten der Förderwerkstätte ein guter Antrieb. Normalerweise werden solche Schmuckstücke auf dem traditionellen Weihnachtsbazar verkauft. Der fällt heuer aber aufgrund der Pandemie aus. „Das ist sehr schade, weil der Kontakt zu unseren Kunden fehlt. Wir haben schon gemerkt, dass da die Motivation der Klienten runtergeht, darum sind dann solche Aufträge wichtig“, so Rita Keserovic, Leiterin von „Rettet das Kind“ in Oberpullendorf. Ein paar Schneemänner müssen noch gefertigt werden, bis die Bestellung komplett ist. Aber bis Weihnachten ist ja noch ein bisschen Zeit.