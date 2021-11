Start für „16 Tage gegen Gewalt an Frauen“

Die Kampagne „16 Tage gegen Gewalt“ umfasst die Zeit zwischen dem 25. November – dem internationalen Gedenktag für alle Frauen und Mädchen die Opfer von Gewalt wurden – und dem 10. Dezember – dem internationalen Tag der Menschenrechte. Dieser Aktionszeitraum wird weltweit genutzt, Gewalt gegen Frauen zu thematisieren und Bewusstsein dafür zu schaffen, dass Gewalt gegen Frauen und Mädchen als fundamentale Menschenrechtsverletzung nachhaltigen Folgen für die Betroffenen selbst, aber auch für die gesamte Gesellschaft hat.

Frauenhelpline Erst- und Krisenberatung sowie rasche Hilfe in Akutsituationen: 0800/222 555

„28 Frauenmorde im heurigen Jahr sind eine erschreckende Bilanz. Es gibt hier noch jede Menge zu tun und ich appelliere an die Bundesregierung, endlich tätig zu werden, und beispielsweise die regelmäßige Durchführung von Hochrisikofallkonferenzen voranzutreiben oder auch mehr Budget für den dringend notwendigen Ausbaus des Gewaltschutzes bereitzustellen. Wir fordern von der Regierung endlich mehr Tempo und Umsetzungsstärke“, so Landesfrauenvorsitzende und Landeshauptmannstellvertreterin Astrid Eisenkopf.

SPÖ Frauen Burgenland

Krisenberatung Männerinfo: 0800 400 777 (telefonische Krisenberatung rund um die Uhr mit erfahrenen Männerberatern aus ganz Österreich – anonym, vertraulich, kostenlos)

Hilfe suchen, Hilfe finden

„Für die Betroffenen stehen unsere Türen jederzeit offen. Es gibt auch zahlreiche Stellen, bei denen professionell und unbürokratisch geholfen werden kann. Es darf keine Scheu davor bestehen sich zu melden, falls es notwendig ist“, so Landtagspräsidentin Verena Dunst. Zu den erwähnten Stellen zählen unter anderem: die Frauenberatungsstellen in Jennersdorf, Güssing und Oberwart, das Sozialhaus Oberwart, das Frauenhaus in Eisenstadt, das Gewaltschutzzentrum Oberwart sowie jede Polizeiinspektion.

ÖVP: Spenden sammeln mit Bewegungsaktion

Unter dem Motto „Schritt für Schritt gegen Gewalt“ wollen sich die burgenländischen ÖVP-Frauen gegen Gewalt an Frauen einsetzen. Wer in den nächsten 16 Tagen – also bis zum 10. Dezember – spazieren, laufen oder Rad fahren geht, kann für jeden absolvierten Kilometer einen Euro an zwei ausgewählte Projekte spenden – mehr dazu in Bewegungsaktion gegen Gewalt an Frauen.

Volkspartei Burgenland

NEOS: Antiquierte Rollenbilder aktiv bekämpfen

Auch NEOS-Landessprecher Christoph Schneider und NEOS-Frauensprecherin Barbara Pöplitsch machten anlässlich des Aktionstags auf die zunehmende Gewalt an Frauen durch die aktuelle Situation aufmerksam. „Die immer wiederkehrende Lockdown-Situation in den letzten 20 Monaten hat die Situation noch weiter verschärft, jedoch nur ein kleiner Teil der betroffenen Frauen nutzt aktuell die vorhandenen Hilfsangebote“, zeigte sich Schneider besorgt: „Ein Gewaltschutzgipfel ist nicht genug, wir brauchen mehr Geld für Frauenschutzeinrichtungen und wir müssen vor allem als Gesellschaft die in Österreich immer noch stark antiquierten Rollenbilder aktiv bekämpfen.“