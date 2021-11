HTL Pinkafeld bekommt Fußballklasse

Die Fußballklasse der HTL Pinkalfeld wird in der Abteilung Gebäudetechnik angesiedelt sein. Als Projektpartner konnten unter anderem der Bundesligaverein TSV Hartberg sowie der Landesligist SC Pinkafeld gewonnen werden. Neben dem normalen Turnunterricht werde es zusätzliche Trainingseinheiten geben, abgestimmt mit den Partnervereinen. Das Training werde so gestaltet, dass die Schülerinnern und Schüler zwar gefordert, aber nicht überfordert werden, hieß es von der HTL Pinkafeld.

Chance auf sportliche Karriere

Die Aufnahmeprüfung für die Fußballklasse in der HTL Pinkafeld findet am 25.Jänner statt. Die Fußballklasse biete den Sportlerinnen und Sportlern beste Voraussetzungen für das Berufsleben und die Chance, die sportliche Karriere weiter fortsetzen zu können, so Bildungslandesrätin Daniela Winkler (SPÖ).

Büro Landesrätin Daniela Winkler

Fußball in der burgenländischen Bildungslandschaft

Neben der neuen Fußballklasse in Pinkafeld gibt es im Burgenland auch noch die Fußballakademie mit Sitz in Mattersburg, außerdem gibt es in Oberschützen das „Burgenländische Schule & Sport Modell“ – kurz BSSM – bei dem ebenfalls Sport und schulische Bildung verbunden werden sollen. Und in der HAK Stegersbach gibt es seit zwei Jahren eine Frauenfußballklasse.