Chronik

Frau erbat „Spende“: Zwei Männer bestohlen

Eine vermeintliche Spendensammlerin hat in den vergangenen Tagen zwei Burgenländer bestohlen. Die Frau gab vor, sprach- und hörbehindert zu sein, und bat einen 63-jährigen Mann in Pinkafeld (Bezirk Oberwart) und einen 62-Jährigen in Mattersburg um eine Spende.