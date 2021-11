Winterdienst ist einsatzbereit

Noch sind die burgenländischen Straßen frei von Schnee und Eis. Das kann sich aber rasch ändern, deshalb bereiten sich die heimischen Straßenmeistereien bereits seit Wochen auf den Winter vor, Die insgesamt mehr als 300 Mitarbeiter werden geschult, erklärt Baudirektor Wolfgang Heckenast. 3.700 Kilometer Landesstraßen werden von den Mitarbeitern betreut.

Neben Mitarbeiterschulungen muss auch in den Straßenmeistereien und auf den Straßen selbst einiges für den Winter vorbereitet werden, so Christian Schuh von der Straßenmeisterei in Eisenstadt. Schneestangen und Schneezäune müssen etwa hergerichtet werden, Fräsarbeiten und Fahrbahnsanierungen erfolgen ebenfalls.

Letztes Schneechaos im Burgenland im Jahr 2013

Ein richtiges Schneechaos hat es im Burgenland aber schon länger nicht mehr gegeben. Im Jahr 2013 mussten zuletzt Straßen wegen Schneeverwehungen gesperrt werden, auch einzelne Ortschaften – vor allem im Bezirk Neusiedl am See – waren damals nur schwer zu erreichen, wie in diesem Bericht vom 23.2.2013 nachzulesen ist.

Der Winter 2020/2021 war, wie die meisten im Burgenland, eher schneearm – mehr dazu in Winterdienst: Viel zu tun trotz mildem Winter. Auch heuer rechnen Experten mit einem eher milden Winter.