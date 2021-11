Jugendliche Randalierer ausgeforscht

Zerstörte Glasfassaden und Fenster von Geschäftslokalen, demolierte Bushaltestellen, beschädigte Verkehrstafeln – in der Zeit von 11. bis 18. November werden in Mattersburg, Walbersdorf und Rohrbach, aber auch in Eisenstadt diverse Fälle von Sachbeschädigung gemeldet. Die bis dahin unbekannten Täter verwenden dabei meist Gaspistolen. Der entstandene Sachschaden ist beträchtlich: Rund 100.000 Euro sind es laut Polizei.

Fotostrecke mit 4 Bildern ORF ORF ORF ORF

Gaspistolen und Feuerwerkskörper sichergestellt

Die Ermittler kamen durch Zeugenaussagen schnell auf die Spur von einer Gruppe von Jugendlichen aus dem Bezirk Mattersburg. Fünf Burschen im Alter zwischen 16 und 20 Jahren sowie zwei Mädchen im Alter von 17 Jahren sollen für die Taten verantwortlich sein. Alle stammen aus dem Bezirk Mattersburg.

Die Polizei stellte bei den Jugendlichen drei Gaspistolen und diverse Feuerwerkskörper sicher. Die Jugendlichen werden einvernommen und angezeigt, hieß es von der Landespolizeidirektion am Montag.