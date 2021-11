270 Neuinfektion und drei Todesfälle

Eine 96-jährige Frau aus dem Bezirk Neusiedl am See, eine 87-jährige Frau aus dem Bezirk Eisenstadt-Umgebung und ein 84-jähriger Mann aus dem Bezirk Oberpullendorf sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. In den burgenländischen Krankenhäusern werden derzeit 84 an Covid-19 erkrankte Personen behandelt, davon befinden sich neun in intensivmedizinischer Behandlung. Die Zahl der aktuell infizierten Personen stieg auf 3.041. 4.209 Burgenländerinnen und Burgenländer befinden sich in behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt im Burgenland laut AGES-Morgenauswertung 767,90.

Drei Viertel zumindest einmal geimpft

Laut E-Impfpass-Dashboard haben 222.630 BurgenländerInnen mindestens ihre erste Teilimpfung der CoV-Schutzimpfung erhalten. 209.491 Personen sind zweimal geimpft, zudem wurden 44.250 Auffrischungsimpfungen durchgeführt. Das Burgenland hart mittlerweile bei den Impfungen die 75-Prozent-Marke erreicht – mehr dazu in Burgenland knackt bei Impfung 75-Prozent-Marke