Lockdown: Polizei verstärkt Kontrollen

Im Burgenland kontrolliert die Polizei anhand eines Zwei-Säulen-Modells, so Polizeisprecher Helmuth Marban: „Die erste Säule ist, jede Amtshandlung, die im öffentlichen Raum passiert, hat auch zur Folge – oder beinhaltet – in den meisten Fällen auch eine Lockdown-Kontrolle.“ Zusätzlich werde es Schwerpunktkontrollen geben.

ORF

Genügend Personal vorhanden

Mit Personalproblemen wegen der zusätzlichen Kontrollen rechnet man nicht, sagt Marban. Obwohl – wie schon beim Lockdown für Ungeimpfte – zusätzliche Streifen eingesetzt werden. „Wir haben seit dieser Woche zwei Streifen tagsüber, eine Streife über Nacht, die sich speziell mit den Covid-Kontrollen beschäftigen werden. Das wird auch weiterhin so sein“, so Marban. Sollte es dennoch zu einem Personalengpass kommen, könnte man temporär auf Polizeischülerinnen und Schüler zurückgreifen, heißt es vom Ministerium.

Positive Bilanz zieht die Polizei nach der vergangenen Woche. Bei den Kontrollen für Ungeimpfte sei es nur selten zu Anzeigen gekommen. „Wenn man diese ganze Woche so Revue passieren lässt. Es ist sehr wenig an Übertretungen passiert. Die Menschen im Burgenland halten sich sehr gut daran. Sie sind auch sehr kooperativ“, so Marban.