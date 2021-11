Burgenland knackt bei Impfung 75-Prozent-Marke

Das sei ein großer Erfolg, so Doskozil. Er bedankte sich bei den Burgenländerinnen und Burgenländern sowie bei allen, die zu dem Impferfolg beigetragen haben. „Der burgenländische Weg, ist ein erfolgreicher Weg. Das bestätigen auch die vergleichsweise stabilen Verhältnisse in den unseren Spitälern. Gemessen an der Bevölkerungszahl, hat das Burgenland die niedrigste Covid-19-Belagszahl bei den Intensivbetten“, betonte Doskozil.

Auch mit Auffrischungen geht es voran

Auch bei den Dritt-Stichen geht es mit der Impfung im Burgenland flott voran: Bereits 14 Prozent holten sich die Auffrischungsimpfung. Das Burgenland werde auch in den kommenden Wochen die Impfung weiter vorantreiben, so Doskozil: „Auch bei den Auffrischungsimpfungen werden wir das Impf-Tempo hochhalten.“ Doskozil appelliert vor allem an Menschen über 65 Jahre, die bis Juni die zweite Dosis erhalten haben, sich den dritten Stich zu holen.

ORF

Seit Mittwoch wurden im Burgenland allein in den Impfstraßen 11.309 Dosen verabreicht, davon 1.511 Erststiche. In den sechs burgenländischen Impfzentren – in Gols, Müllendorf, Mattersburg, Oberpullendorf, Oberwart und Heiligenkreuz – gibt es jede Woche, jeweils von Mittwoch bis Sonntag, die Möglichkeit, sich ohne Anmeldung impfen zu lassen: Impfen ohne Anmeldung

Wie bisher ist auch eine Impfung mit einer fixen Terminvereinbarung nach wie vor möglich: Vormerksystem für die Cov-Schutzimpfung