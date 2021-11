Kultur

KUZ Güssing: Vorarbeiten für Modernisierung laufen

Bei der Modernisierung des Kulturzentrums (KUZ) Güssing werden die nötigen Vorbereitungsschritte konsequent gesetzt, das hat Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) am Samstag in einer Aussendung bekannt gegeben. An einer Projektstudie werde derzeit gearbeitet.