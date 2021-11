AK startet Umfrage zu Homeoffice

In der Coronavirus-Krise müssen sich viele Menschen von heute auf morgen zu Hause einen Arbeitsplatz einrichten und von zu Hause aus arbeiten. Das bedeutet eine einschneidende Veränderung der Lebensgewohnheiten. Die AK Burgenland will wissen, wie sich Homeoffice konkret auf das Familienleben, das Mobilitätsverhalten und die Kaufkraft auswirkt. Sie startet daher gemeinsam mit einem Meinungsforschungsinstitut eine Umfrage. Rund 20.000 Fragebögen werden in den kommenden Tagen per Post oder per E-Mail verschickt.

Homeoffice wird bleiben

Laut AK-Präsident Gerhard Michalitsch wird das Arbeiten daheim auch nach der Pandemie ein wichtiges Thema bleiben. Ziel sei es, dass diese neue Arbeitsform in guter Qualität stattfinden kann. Via Internet sind schon jetzt über die Website der Arbeiterkammer Informationen zum Thema „Sicher im Homeoffice“ abrufbar.