Kinder leiden unter CoV-Pandemie

Millionen Kindern fehlen weltweit immer noch die nötigen Voraussetzungen für ein gutes Aufwachsen – auf diese Thematik möchte man mit dem Tag der Kinderrechte aufmerksam machen. Mit einer Schaukel, die gestern in Eisenstadt Station gemacht hat, möchten Kinder- und Jugendanwaltschaft und SOS Kinderdorf symbolisch mehr Schwung in das Thema bringen. In Österreich seien die Gesetze zwar gut ausformuliert, so Marek Zeliska von SOS Kinderdorf, aber man müsse sie auch im Alltag täglich umsetzen. Bildung sei ein wesentliches Thema, und dass es immer noch Kinder gibt, die nicht in die Schule gehen, das habe auch Folgen, so Zeliska.

CoV-Krise Belastung für Kinder und Jugendliche

Die Coronavirus-Krise und die Lockdowns seien eine enorme Belastung für Kinder und Jugendliche und deren Familien. „Kinder und auch deren Eltern brauchen eine gewissen Kontinuität, müssen sich auch wonach richten. Wenn Richtlinien kommen, die dann ein paar Tage später wieder anders sind, und ich spreche hier speziell den Schulbereich an, dann ist das für die Kinder problematisch, weil sie sich umstellen müssen und auch für die Eltern, weil nicht alle Eltern haben einen geschützten Arbeitsplatz“, so Kinder- und Jugendanwalt Christian Reumann.

Auch die Diözese Eisenstadt, Kinderschutzorganisationen und andere Institutionen setzen Aktionen zum Thema. Als sichtbares Zeichen für Kinderrechte wurde am Landhaus die Fahne für Kinderrechte gehisst.