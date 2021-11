Gastro und Handel: Lockdown „bitter“

Gerade jetzt wo das Weihnachtgeschäft beginnt kommt der Lockdown für den burgenländischen Handel sehr ungelegen, so Andrea Gottweis, Obfrau der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer. „Weil das für den Handel ein wichtiger Umsatzbringer im Jahr ist, also da wird ein Großteil des Umsatzes gemacht. Deshalb ist es besonders bitter und schwierig, dass es jetzt zu einem neuerlichen Lockdown kommen muss.“

Gastro fürchtet um Weihnachtsgeschäft

Auch in der burgenländischen Gastronomie fürchtet man um das wichtige Weihnachtsgeschäft, mit vielen Veranstaltungen und Feiern. Schon der Lockdown nur für Ungeimpfte war ein schwerer Schlag, nun sei man über den kompletten Lockdown sehr enttäuscht, so Helmut Tury, Obmann der Sparte Tourismus und Freizeit in der Wirtschaftskammer. Auf die Gastronomen komme eine schwierige Zeit zu: „Es ist so, dass viele Veranstaltungen gebucht sind, da gibt es Vorbestellungen an Waren, das Ganze abzubestellen, wird eine Herausforderung sein. Zum anderen wissen wir noch nicht genau, wie lange der Lockdown dauern wird, man muss jetzt abwarten wie das defacto ausschauen wird, aber das stellt uns natürlich vor große Herausforderungen.“

AK: Einkommensverluste und Verunsicherung

Der Lockdown – kurz vor Weihnachten -sorge bei vielen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für massive Verunsicherung, sagte Arbeiterkammer Burgenland-Präsident Gerhard Michalitsch. Das bedeute, dass „Einkommensverluste für alle, die in den Lockdown geschickt werden, egal ob durch Kurzarbeit oder Kündigungen, wieder stattfinden. Das heißt, wir haben vor Weihnachten in allen betroffenen Bereichen mit Einkommensverlusten zu rechnen und das ist wie ein Schlag ins Gesicht der Kolleginnen und Kollegen in Wirklichkeit“, so Arbeiterkammer Burgenland-Präsident Michalitsch.