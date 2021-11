Leute

Weltstar Dua Lipa trinkt Wein aus Neusiedl

Ein Wochenende „mit Wein und Freunden“ hat Weltstar Dua Lipa in Paris verbracht. Der angesprochene Wein kommt dabei aus dem Burgenland. Maria und Alex Koppitsch aus Neusiedl am See entdeckten ihre Weinflaschen auf den Urlaubsfotos des Superstars.