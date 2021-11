Drei Todesfälle, 392 Neuinfektionen

Ein 71-jähriger Mann aus dem Bezirk Oberpullendorf, eine 91-jährige Frau aus dem Bezirk Mattersburg und ein 91-jähriger Mann aus dem Bezirk Eisenstadt-Umgebung sind im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. Die Zahl der aktuell infizierten Personen sinkt dank vieler Genesungen auf 2.641. 3.662 (+32) Personen befinden sich in behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne.

22.973 Personen sind bereits genesen. Die Gesamtzahl der bestätigten Fälle beträgt 25.990. Laut AGES-Morgenauswertung beträgt die 7-Tage-Inzidenz im Burgenland 732,40.

Ö: 15.145 Neuinfektionen und 55 Todesopfer

Die Coronavirus-Situation in ganz Österreich verschärft sich weiter. Am Donnerstag meldeten Innen- und Gesundheitsministerium den neuen Rekordwert von 15.145 Neuinfektionen, außerdem kamen in den vergangenen 24 Stunden 55 Todesopfer hinzu. Auf Intensivstationen müssen bereits 498 schwerkranke Covid-19-Patienten behandelt werden, um zwölf mehr als am Vortag. Österreichweit liegen bereits 2.787 Infizierte in Spitälern.

Doskozil: Impfen, impfen, impfen

Laut E-Impfpass-Dashboard haben 220.589 Burgenländerinnen und Burgenländer mindestens ihre erste Teilimpfung der Covid-19-Schutzimpfung erhalten. 180.284 Personen sind zweimal geimpft. Bereits 29.207 Auffrischungsimpfungen wurden durchgeführt.

Seit Mittwoch sind sechs Impfzentren geöffnet – das Angebot wurde gut angenommen – mehr dazu in Impfen und Testen: Gut angenommen.