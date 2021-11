Chronik

Fahrzeugbrand: Explosionen durch Spraydosen

In der Nacht auf Donnerstag ist die Feuerwehr Pinkafeld zu einem Fahrzeugbrand gerufen worden. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle stand das Auto bereits im Vollbrand, Spraydosen sorgten für kleinere Explosionen. Der Lenker hatte sich bereits in Sicherheit bringen können.