Ein Todesfall und 206 Neuinfektionen

Die Zahl der aktuell infizierten Personen sinkt aufgrund vieler Genesungen auf 2.456. In den burgenländischen Krankenhäusern werden derzeit 60 an Covid-19 erkrankte Personen isoliert behandelt, davon befinden sich acht Personen in intensivmedizinischer Behandlung.

3.511 (+228) Personen befinden sich in behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne. 22.769 Personen sind bereits genesen. Die Gesamtzahl der bestätigten Fälle beträgt 25.392. Laut AGES-Morgenauswertung beträgt die 7-Tage-Inzidenz im Burgenland 681,10.

Laut E-Impfpass-Dashboard haben 220.228 Burgenländerinnen und Burgenländer mindestens ihre erste Teilimpfung der Covid-19-Schutzimpfung erhalten. 182.768 Personen sind zweimal geimpft. 26.545 Auffrischungsimpfungen wurden bereits durchgeführt.

Neuer Rekord: 14.416 Neuinfektionen in Österreich, 41 Tote

Das Gesundheits- und das Innenministerium haben 14.416 neu registrierte Coronavirus-Fälle innerhalb der letzten 24 Stunden (Stand: heute, 9.30 Uhr) gemeldet. Diese Zahlen meldeten die Bundesländer an den nationalen Krisenstab. Damit ist ein neuer Jahreshöchstwert erreicht.