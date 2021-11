Absagewelle bei Weihnachtsfeiern

Das Gewerbegebiet zwischen Markt Allhau und Wolfau (beides Bezirk Oberwart) ist Betriebsstandort für rund 35 Klein- und Mittelbetriebe. Die Weihnachtsfeiern der Firmen hätten zum Großteil in den Gasthäusern der näheren Umgebung stattfinden sollen. Die 2-G-Regel stellt Standortleiter und Firmenchefs vor eine schwierige Situation.

„Wir haben in der Firma eine hohe Durchimpfungsrate – fast 100 Prozent. Das heißt, jeder Mitarbeiter, bis auf ein, zwei, könnte eigentlich teilnehmen. Aber wir schauen jetzt einmal, wie sich due Situation verändert“, so der Unternehmer Klaus Hagenauer. „Wir haben zentral die Entscheidung getroffen, Weihnachtsfeiern generell abzusagen, sowohl zentral als auch die regionalen Weihnachtsfeiern, um nicht Ungeimpfte ausschließen zu müssen und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einem Risiko auszusetzen“, so Wolfgang Antal von Transgourmet Trinkwerk.

Dienstagvormittag entschied sich auch die Energie Burgenland, eines der größten Unternehmen des Landes, für eine Absage der Weihnachtsfeier. „Wir werden sie zu gegebenem Zeitpunkt nachholen“, so Energie Burgenland-Vorstandsvorsitzender Stephan Sharma.

Lieferservice wird wieder aufgenommen

Fragt man in den Wirtshäusern des Landes nach, hat sich die Situation bereits seit mehr als einer Woche – mit Einführung der 2-G-Regel in der Gastronomie – abgezeichnet. „15 Veranstaltungen in einer Größenordnung von 40 bis 120 Personen von Unternehmen aus der näheren Umgebung wurden bereits abgesagt“, so Gastwirt Josef Stumpfel. „Martini war auch schon sehr schwach, bei den Weihnachtsfeiern nur Absagen – also wir sind eigentlich fast leer jetzt am Wochenende. Darum haben wir wieder unser Lieferservice aufgenommen, damit die Leute zuhause das gute Essen genießen können“, so Gastwirt Mario Schweighofer.

Dramatisch ist die Situation auch für Gastronom Paul Kraill in Oberpullendorf. Er beschäftigt zwölf Mitarbeiter fix. Rund um die Weihnachtszeit kommen noch Aushilfskräfte für die Caterings hinzu. „Wir haben jetzt volle Betriebsbereitschaft, werden aber mit dem Umsatz – meiner Schätzung nach – um 50 Prozent hinunterfallen“, so Kraill.

Bis jetzt konnten die Ausfälle laut den Angaben der Gastwirte mit den Coronavirus-Hilfen des Bundes ausgeglichen werden. Seit dem Lockdown für Ungeimpfte bleiben bis auf wenige Ausnahmen auch die geimpften Gäste aus. Zumindest versprechen die Unternehmerinnen und Unternehmer die Weihnachtsfeiern zu einem späteren Zeitpunkt nachzuholen.