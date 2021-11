Coronavirus

Christkindlmarkt in Eisenstadt abgesagt

Der Christkindlmarkt in Eisenstadt findet aufgrund der Coronaviruskrise auch heuer nicht statt. Die Gesundheit der Bevölkerung habe Vorrang, erklärte Bürgermeister Thomas Steiner (ÖVP) am Dienstag in einer Aussendung. Das Geld, das sich die Stadt durch die Absage erspart, soll über ein Gewinnspiel in die Eisenstädter Wirtschaft fließen.