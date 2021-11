Chronik

69 Raddiebstähle: Zwei Ungarn festgenommen

Insgesamt 69 Fahrräder haben zwei Männer zwischen Mai und August dieses Jahres gestohlen und auf Flohmärkten in Ungarn zum Verkauf angeboten. Nachgewiesen wurden ihnen Diebstähle in Wien sowie den Bezirken Bruck an der Leitha und Neusiedl am See.