Zwei Todesfälle, 289 Neuinfektionen

Die Gesamtzahl der bestätigten Fälle beträgt 25.392. Das Burgenland hat zwei Todesfälle zu beklagen: Ein 82-jähriger Mann und eine 85-jährige Frau aus dem Bezirk Oberwart sind im Zusammenhang mit COVID-19 verstorben.

In den burgenländischen Krankenhäusern werden derzeit 62 an COVID-19 erkrankte Personen isoliert behandelt, davon befinden sich sechs Personen in intensivmedizinischer Behandlung. 3.511 (+228) Personen befinden sich in behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne.

24.300 Auffrischungsimpfungen durchgeführt

Laut E-Impfpass-Dashboard haben 219.842 BurgenländerInnen mindestens ihre erste Teilimpfung der COVID-19-Schutzimpfung erhalten. 184.725 Personen sind zweimal geimpft. 24.300 Auffrischungsimpfungen wurden bereits durchgeführtt, daher sinkt die Anzahl der Zweitimpfungen.

Laut AGES-Morgenauswertung beträgt die 7-Tage-Inzidenz im Burgenland 612,80.

Die auf Basis der behördlich bestätigten Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage berechnete 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner beträgt laut Koordinationsstab Coronavirus in den Bezirken:

• Eisenstadt Stadt: 489,10

• Rust: 1.111,11

• Neusiedl am See: 543,33

• Eisenstadt-Umgebung: 561,36

• Mattersburg: 585,00

• Oberpullendorf: 605,41

• Güssing: 536,00

• Oberwart: 512,96

• Jennersdorf: 494,12