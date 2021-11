Edtstadler: Burgenland als europäisches Vorzeigebundesland

Gerade das Burgenland hätte durch die Förderungen der EU bereits profitiert. Aber nicht nur deshalb sei es in Österreich ein Vorzeigebundesland, so Edtstadler. Vor allem die vielen grenzübergreifenden Projekte bezeichnete sie als Erfolgsrezept. Damit das so bleibt, sollen diese Projekte auch in Zukunft finanziell gefördert werden, so Edtstadler: „Und da denken Sie etwa an Zusammenarbeit von Gemeinden auch wenn es um Radwege und Freizeitgestaltung geht, wenn man nicht mehr unterscheidet, ist das jetzt auf ungarischer oder burgenländischer Seite. Insofern ist das natürlich etwas, was wir, um den Zusammenhalt zu erhöhen, entsprechend auch fördern.“

ORF

Förderung für Kleinstprojekte

Gleichzeitig sei es aber auch wichtig, das Vertrauen der Burgenländerinnen und Burgenländer in die EU wieder zu stärken. Neben Gesprächen mit den Bürgerinnen und Bürgern arbeite man deshalb an einer neuen Förderung für Kleinstprojekte, so Sagartz: „Deshalb bin ich dafür, dass ein Kleinstprojekte-Fonds wieder ins Leben gerufen wird, wo man ganz einfach als Verein, als Institution oder vielleicht auch als Einzelperson kreativ sein kann und mit kleinstem Aufwand ein Maximum an europäischem Output bringen kann.“

So sollen die finanziellen Mittel der Europäischen Union wieder für jeden greifbar gemacht werden. Wie diese Förderungen für Kleinstprojekte aber aussehen, ist noch nicht bekannt, die genauen Details sollen im Laufe der nächsten Wochen präsentiert werden.