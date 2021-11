Verena Eberhardt fährt für Wolfpack/USA

Das neue Team von Verena Eberhardt konzentriert sich auf die in den USA populären kurzen Kriterien-Rennen. Für die Südburgenländerin ist das die bestmögliche Option für ihre Zukunft. „Es gibt unheimlich viele Cups in Amerika. Das Kriterium-Fahren wird dort wie eine eigene Sportart gelebt. Bei den Kriterien geht es von Beginn an gleich zur Sache und genau so ist es ja bei den Bahnrennen auch. Dem Team jetzt beizutreten ist meiner Meinung nach die perfekte Entscheidung, um mich eben besser für die Bahnrennen vorzubereiten“, so Eberhardt gegenüber dem ORF Burgenland.

Neues Team, neuer Rennkalender, große Ziele

Die Straßenrennen in den USA sollen auch eine gute Vorbereitung für die Bahnrad-Wettkämpfe bieten. Die Teilnahme an den Bahn-Wettbewerben bei den olympischen Spielen 2024 bleiben nämlich ein wichtiger Bestandteil der Karriereplanung von Verena Eberhardt. „Es ist eigentlich alles diesem Ziel untergeordnet. Ich bin jetzt 27 und wichtig ist vor allem auch, dass ich alle Nation-Cups auf der Bahn fahren kann, und natürlich Europa- und Weltmeisterschaften sind eh logisch, dass die das Ziel sind. Das heißt, die Wahl des Teams und der neue Rennkalender werden hoffentlich dazu führen, dass ich auf der Bahn bessere Ergebnisse habe“, so die Sportlerin.

Verena Eberhardt wird nächstes Jahr also zwischen den USA und Europa hin und herpendeln und nur mehr selten in Österreich an den Start gehen.