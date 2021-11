Sozialmarkt jetzt auch in Mattersburg

Der „Sonnenmarkt“ befindet sich im Fachmarktzentrum am Ortsrand von Mattersburg, nahe Marz. Es gibt Lebensmittel und Drogerieartikel für Personen mit geringem Einkommen und ältere Menschen mit Mindestpension. Die soogut-Sozialmarkt GmbH, ein Sozialprojekt des Landes, betreibt den Markt.

Ausweis für Sonnenmarkt vor Ort beantragen

Bei den Waren handelt es sich um überprüfte Spenden seitens der Hersteller und regionaler Anbieter, die man unbedenklich verwenden kann. Die Waren werden persönlich abgeholt und in den Sozialmärkten zu einem Drittelpreis des günstigsten Diskonters weiterverkauft. „Einkaufen dürfen bei uns Menschen, die in Armut leben, und da gibt es genaue Richtsätze“, so Geschäftsführer Wolfgang Brillmann.

Öffnungszeiten Montag bis Freitag: 10.00 bis 15.00 Uhr, außer am Eröffnungstag, 19.11.21: 14.00 bis 18.00 Uhr

Registrieren lassen können sich alle Burgenländerinnen und Burgenländer, deren Nettoeinkommen bei maximal 1.240 Euro netto pro Monat für eine Einzelperson oder maximal 1.630 Euro für einen Haushalt mit zwei Personen und pro Kind maximal 300 Euro netto pro Monat nicht übersteigt. Einen entsprechenden Ausweis für den Sonnenmarkt kann man vor Ort beantragen.

Kaffee, Kuchen und Kindersachen

Es gibt auch ein „Sonnencafé“, geführt vom Samariterbund, sowie eine Büchertauschbörse. Auch Kinderkleidung und Kinderspielzeug sind erhältlich. „Wir bieten hier Kaffee und Kuchen für Sozialpass-Inhaber zu vergünstigten Preisen. Und gleichzeitig haben wir hier den sogenannten ‚SamLa kids‘ vor Ort. Der ‚SamLa kids‘ ist im Prinzip ein Sozialmarkt für gebrauchte Kinderartikel“, so Samariterbund Geschäftsführer Gerald Fitz.

Die Sozialmärkte sind Teil des Regierungsprogrammes der SPÖ-Regierung. Die Fachhochschule begleitet das Projekt wissenschaftlich. „Es gibt Menschen, die aufgrund der finanziellen Belastung nicht ohne Sorge einkaufen gehen können. Und deshalb haben wir hier im Burgenland wirklich ein starkes Zeichen in Richtung soziale Ausgewogenheit gesetzt“, so Soziallandesrat Leonhard Schneemann (SPÖ).

In allen Bezirkshauptstädten geplant

Neben den 20 angestellten Mitarbeitern setzt der Sozialmarkt auf ehrenamtliche Mitarbeiter, aber auch auf Transitarbeitskräfte, die im Berufsleben Fuß fassen möchten. Das Land plant derartige Märkte in allen Bezirkshauptstädten: Weitere Zentren mit Sonnenmarkt und Sonnencafé sind für das erste Halbjahr 2022 in Oberpullendorf und Neusiedl am See, im zweiten Halbjahr 2022 in Eisenstadt und 2023 in Jennersdorf und Güssing geplant.

Eröffnet wird der Sonnenmarkt am Freitag, dem 19. November 2021. Am Eröffnungstag kann von 14.00 bis 18.00 Uhr eingekauft werden. Künftig ist von Montag bis Freitag von 10.00 bis 15.00 Uhr geöffnet.