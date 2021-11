Coronavirus

Doskozil berät über weiteres Vorgehen

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) hat am Montag zu Beratungen über die weitere Vorgehensweise in der Coronakrise geladen. Bei einem Treffen mit Experten soll am Vormittag besprochen werden, wie es angesichts österreichweit steigender Fallzahlen im Burgenland weitergeht.