Aktueller Lockdown trifft vor allem Fachhandel

Der burgenländische Handel sei nicht erfreut über den aktuellen Lockdown für Ungeimpfte, sagte Handelsobfrau Andrea Gottweis. „Obwohl man als vernünftiger Mensch in dieser Situation auch Maßnahmen einsehen muss und sehen muss, dass sie gerechtfertigt sind“, fügte sie hinzu.

Gottweis fordert Entschädigung für Unternehmer

Für den Handel sei es dennoch ein „ungünstiger“ Zeitpunkt, weil die Vorbereitungen für das Weihnachtsgeschäft laufen und die Kunden in einer „guten Kauflaune“ waren. „Durch diese Maßnahmen ist das jetzt wieder unterbrochen“, so Gottweis. Besonders die Modebranche, der Lederwaren- und Sportartikelhandel – also der Fachhandel sei nun besonders von dieser Maßnahme betroffen.

„Das ist ein großes Problem. Natürlich wird es Entschädigungen geben müssen, sonst werden es viele Unternehmer nicht schaffen diesen neuerlichen Anschlag durch die Pandemie zu überstehen“, sagte Gottweis im Interview mit ORF-Burgenland-Redakteur Kurt Krenn.