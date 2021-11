Man habe sich mit allen Bundesländern auf das Vorziehen der Stufe fünf geeignet, hieß es aus dem Büro des Landeshauptmannes. Das Burgenland will aber vom Gesundheitsministerium eine klare Vorgabe was den 3. Stich und die Impfung für fünf bis 12 Jährige betrifft, sowie eine Anpassung der Gültigkeit der Zertifikate. Außerdem will man eine Sicherstellung der PCR-Kapazitäten seitens des Bundes. Die Logistik des Landes dafür gebe es.

Was eine Impfpflicht für den Gesundheitsbereich betrifft lautet die Linie: Eine Diskussion darüber sei in Ordnung, eine Umsetzung in dieser kritischen Phase sei allerdings nicht gut. Weil es es dazu kommen könne, dass Gesundheitspersonal nicht mehr den Dienst antrete, hieß es. Doskozil wird sich am Montag mit Experten im Land treffen, eine Präsentation der weiteren Vorgehensweise wurde für Dienstag angekündigt.

Bund und Länder einigten sich auf Lockdown

Sonntagvormittag versammelten sich im Kanzleramt Kanzler Alexander Schallenberg (ÖVP), Vizekanzler Werner Kogler und Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (beide Grüne), sowie mehrere Fachminister. Die Landeshauptleute wurden per Video zugeschaltet. Der Ungeimpften-Lockdown betrifft laut einer Schätzung der APA rund zwei Millionen Menschen, muss am Sonntagabend noch vom Hauptausschuss des Nationalrats bestätigt werden und gilt vorerst auf zehn Tage befristet – mehr dazu in Lockdown für Ungeimpfte ab Montag.

Kontrolliert werden soll der Lockdown durch ein „engmaschiges Netz“, kündigte Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) an.

ORF

Einschränkungen ohne 2-G-Nachweis

Von den Ausgangsbeschränkungen betroffen sind Personen, die weder über ein gültiges Impfzertifikat verfügen noch nachweisen können, in den letzten 180 Tagen eine Corona-Infektion überwunden zu haben. Schon bisher waren sie von Lokalbesuchen oder vom Zutritt zu Sportanlagen und Friseuren ausgeschlossen. Neu ist für Ungeimpfte nun, dass sie auch beim Einkaufen auf die Versorgung mit Grundgütern des täglichen Lebens beschränkt werden.

Weiterhin möglich bleibt der Gang zum Arzt und zu sonstigen Gesundheitsdienstleistungen oder der Weg zur Impfung. Auch die „Befriedigung religiöser Grundbedürfnisse“ sowie der Weg zur Schule oder Universität wird möglich sein. Kinder unter zwölf Jahren sind von den Beschränkungen gänzlich ausgenommen. Erstgeimpfte können sich mit einem PCR-Test „freitesten“. Am Arbeitsplatz gilt ab Montag die 3-G-Regel ohne Ausnahme.

ORF-Redakteurin Gabi Schiller fragte am Sonntag in Wolfau und Markt Allhau (beides Bezirk Oberwart) nach, was die Burgenländerinnen und Burgenländer zu diesem Lockdown für Ungeimpfte sagen.