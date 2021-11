Dragonz gewinnen gegen Blackbirds

13 Mal wechselte in diesem Spiel zwischen den Blackbirds und den Dragonz die Führung. Am Ende setzte sich der Außenseiter aus der Landeshauptstadt 77:68 durch. „Sie vor dieser Kulisse zu besiegen für den Aufstieg ins Halbfinale ist eine großartige Sache und fühlt sich toll an. Die Jungs haben sich das wirklich verdient“, sagte Trainer Felix Jambor.

Für die Blackbirds, den regierenden Meister der zweiten Liga, war es die erste Niederlage gegen Eisenstadt in einem Pflichtspiel. „Die Enttäuschung ist riesig. Ich glaube, wir haben uns einfach zu viel Druck gemacht, dass wir dieses Spiel gewinnen müssen“, so Coach Daniel Müllner. Das Viertelfinale von Titelverteidiger Oberwart bei den Timberwolves in Wien musste coronavirusbedingt abgesagt werden. Ein Nachtragstermin steht noch nicht fest.