Christoph Schneider neuer NEOS-Landessprecher

In einem digitalen Votum erhielt der 31-Jährige aus Breitenbrunn (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) 100 Prozent Zustimmung, wurde in einer Aussendung mitgeteilt. Der Fußballer und Vermögensberater Schneider folgt auf den 64-jährigen Eduard Posch, der seit 2014 im burgenländischen NEOS-Landesteam war und seit Sommer 2019 Landessprecher fungierte. „Unser erster Meilenstein wird die Gemeinderatswahl im Herbst 2022 sein, für die wir bereits intensiv am Aufbau von Teams in Gemeinden arbeiten“, sagte Schneider. Großes Ziel sei zudem der Einzug in den Landtag.

NEOS Burgenland

Verstärkung im Team bekommt Christoph Schneider durch seinen Stellvertreter Daniel Brandtner aus Stegersbach, dem Finanzreferenten Peter Peikoff aus Wimpassing und den weiteren Teammitgliedern Barbara Pöplitsch aus Breitenbrunn, Robert Strnad aus Mattersburg und Nils Grund aus Oberpullendorf.