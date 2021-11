Paul Gludovatz gestorben

Der Südburgenländer aus Eberau (Bezirk Güssing) war jahrelang als Nachwuchs-Nationalteam-Trainer erfolgreich. Paul Gludovatz wurde nach einer nur sehr kurzen Spielerkarriere Trainer. Nach seiner ersten Station bei Oberwart wechselte 1981 zum ÖFB und betreute dort diverse Nachwuchs-Nationalteams. In den 27 Jahren beim ÖFB gab es zahlreiche Erfolge, etwa den Vize-Europameistertitel mit dem Unter16-Team 1997, dritte Plätze mit den Unter19-Teams 2003 und 2006. Höhepunkt war die Unter20 WM 2007, wo Gludovatz mit Spielern wie Prödl, Junuzovic oder Hoffer das Halbfinale erreichte, was immer noch als Meilenstein der österreichischen Fußballgeschichte gilt.

2008 wagte Gludovatz den Sprung ins Profigeschäft und wurde Trainer bei der SV Ried. Mit den Oberösterreichern wurde er 2011 Cupsieger und zweimal Herbstmeister in der Liga. Ein kurzes Gastspiel als Sportdirektor bei Sturm Graz blieb einer der wenigen nicht erfolgreichen Abschnitte seiner Karriere im Fußball. 2013 zog er sich aus dem Profigeschäft zurück, betreute seinen Heimatklub Eberau, ehe er 2015 noch einmal für ein Jahr als Trainer in Ried einsprang. Es war seine letzte Station als Trainer. Paul Gludovatz lebte zuletzt in Eberau.

Doskozil und Dorner tief betroffen

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) zeigte sich über das Ableben der burgenländischen Trainerlegende tief betroffen. Gudovatz habe den österreichischen Fußball geprägt – als langjähriger ÖFB-Nachwuchstrainer ebenso wie im Clubfußball. „Vor allem war Paul Gludovatz eine Ausnahmepersönlichkeit, ein großer Burgenländer, der sich nicht nur durch sportliche Erfolge größtes Ansehen erworben hat, sondern auch durch seine menschlichen Qualitäten“, so der Landeshauptmann.

Gludovatz habe sich stets als „begeisterter Burgenländer, der auch sozial sehr engagiert war“ gezeigt. Zuletzt fungierte Gludovatz auch im Expertenbeirat für das Jubiläum „100 Jahre Burgenland“. „Mein Mitgefühl und meine Anteilnahme gelten in diesen schweren Stunden der Trauer der Familie von Paul Gludovatz“, so Doskozil.

Auch Sportlandesrat Heinrich Dorner (SPÖ) war erschüttert. „Mit Paul Gludovatz verliert der österreichische Fußball eine der prägendsten Persönlichkeiten der letzten Jahrzehnte“, so der Landesrat. Der SPÖ-Landtagsklub zeigte sich „bestürzt und tief betroffen“.

Niessl: „Große Trainerpersönlichkeit verloren“

Erschüttert von dieser Nachricht zeigte sich Sport-Austria-Präsident Hans Niessl, den mit dem Südburgenländer eine langjährige Freundschaft verband. „Wir haben eine großartige Trainerpersönlichkeit und einen großartigen Menschen verloren. Seine Erfolge mit ÖFB-Nachwuchsauswahlen, wie Platz drei bei der U19-EM in Polen 2006 oder Platz vier bei der U20-WM in Kanada 2007 mit Spielern wie Martin Harnik, Sebastian Prödl, Zlatko Junuzovic, Rubin Okotie, Veli Kavlak, Markus Suttner oder Erwin Hoffer, waren beeindruckend. Aber auch seine Stationen bei Ried, Sturm Graz und Hartberg waren erfolgreich. Mit Ried hat er 2011 sogar den Cuptitel geholt“, so Niessl.

Gludovatz konnte auch als Leiter der ÖFB-Trainerausbildung viele Akzente setzen. Niessl erinnerte sich an die gemeinsame Zeit bei der Trainerausbildung in Lindabrunn. „Bei unseren vielen Treffen habe ich immer seine exakten Analysen und seine freundliche, menschliche, südburgenländische Art geschätzt. Mit Paul Gludovatz ist ein großer Vordenker des Trainerberufs von uns gegangen. Die österreichische Sportfamilie wird ihn stets in lebendiger und ehrender Erinnerung behalten“, sagte Niessl.

ÖFB: „Generationen begleitet und geformt“

„Der Name Paul Gludovatz wird für immer eng mit dem österreichischen Fußball verbunden sein. In seiner Tätigkeit beim ÖFB hat über 27 Jahre lang Generationen an jungen Nationalspielern in ihrer Entwicklung begleitet und geformt. Auch seine Persönlichkeit wird immer unvergessen bleiben“, so ÖFB-Präsident Gerhard Milletich, der dem Verstorbenen auch persönlich eng verbunden war. Der ÖFB werde Paul Gludovatz stehts in dankbarer und ehrenvoller Erinnerung behalten.