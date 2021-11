Ruster Adventmeile abgesagt

Die Ruster Adventmeile hätte am 19. November eröffnet werden sollen. Im Vorjahr fielen viele Herbst- und Winterveranstaltungen wegen dem Coronavirus aus. Heuer sollen sie vielerorts stattfinden, wobei noch unklar ist, welche Zugangsregeln gelten werden.

Der traditionsreiche Christkindlmarkt in Stadtschlaining ist für den ersten Sonntag im Dezember geplant. Die Bad Tatzmannsdorfer Weihnacht soll zwischen dem 9. und 19. Dezember ein stimmungsvolles Programm mit Konzerten und Lesungen bieten. Schon am 26. November soll der Christkindlmarkt in Eisenstadt eröffnet werden. Adventmärkte sind auch auf Burg Forchtenstein, im Schloss Lackenbach, im Christbaumdorf Bad Sauerbrunn, in Oberpullendorf und in Neckenmarkt geplant – mehr dazu in Vorbereitungen für Martini und Adventmärkte.