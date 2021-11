273 Neuinfektionen

Das Burgenland hat einen Todesfall zu beklagen: Ein 82-jähriger Mann aus dem Bezirk Eisenstadt-Umgebung ist im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. In den burgenländischen Krankenhäusern werden derzeit 50 an Covid-19 erkrankte Personen isoliert behandelt, davon befinden sich sieben Personen in intensivmedizinischer Behandlung.

22.016 Personen sind bereits genesen. 3.070 Personen befinden sich in behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne.

219.488 BurgenländerInnen zumindest einmal geimpft

Laut E-Impfpass-Dashboard haben 219.488 Burgenländerinnen und Burgenländer mindestens ihre erste Teilimpfung der Covid-19-Schutzimpfung erhalten. 185.905 Personen sind bereits zweimal geimpft. 22.937 Auffrischungsimpfungen wurden bereits durchgeführt, daher sinkt die Anzahl der Zweitimpfungen. Laut AGES-Morgenauswertung beträgt die Sieben-Tages-Inzidenz im Burgenland 655,70.

Für Personen, bei denen Symptome wie Fieber, Husten oder Atembeschwerden auftreten, gilt weiterhin: Bleiben Sie zu Hause und wählen Sie die kostenlose Gesundheitsberatung 1450 , wo die weitere Vorgehensweise abgeklärt wird.

COVID-19-Infohotline (Impfungen): 057 600 1035