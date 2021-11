ORF Burgenland

Impflotterie : Quotenrekord für „Burgenland heute“

Ganz Burgenland war am Donnerstag gespannt, als in „Burgenland heute“ um 19.00 Uhr in ORF 2, die drei Hauptgewinner der Impflotterie bekannt gegeben wurden. Im Durchschnitt verfolgten 90.000 Zuseherinnen und Zuseherinnen das Finale der Impflotterie in „Burgenland heute“.