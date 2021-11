Drei Burgenländer im U18-Nationalteam

Die jungen Wilden greifen an: Noah Leopold aus Andau, Nicolas Wisak aus Sigleß und Justin Strodl aus Forchtenstein. Die drei Burgenländer spielen derzeit für die österreichische U18-Nationalmannschaft – und das mit großem Stolz. „Es ist immer eine Ehre dabei zu sein. Es ist eine große Freude, wenn man erfahrt, dass man Österreich repräsentieren darf – besonders im Fußball, meiner Leidenschaft. Da ist es immer wieder schön dabei zu sein“, so Nicolas Wisak.

Testspiel in Mattersburg

Beim U18-Testspiel gegen Tschechien haben die jungen Burgenländer sogar Heimvorteil – gespielt wird nämlich in der Fußballakademie Mattersburg. „Das ist natürlich eine große Ehre. Für mich ist es jetzt das erste richtige Mal. Da ist es natürlich schön, dass man bei einem Heimspiel hier in der Akademie das erste Mal auflaufen darf“, sagte Justin Strodl. „Gerade hier bei uns in der Heimat – das ist auch etwas Spezielles. Das ist schon ein super Gefühl“, so Noah Leopold.

Zweiter Platz in der österreichischen Jugendliga

Die drei Burschen sind auch fester Bestandteil des U18-Teams der Fußball Akademie Burgenland, das in der österreichischen Jugendliga aktuell auf dem sensationellen zweiten Platz liegt. Die individuelle Leistung der Spieler spiegle ja auch irgendwo den Herbst wider, so Trainer Christoph Witamwas. „Das sind ja Stützen bei mir in der Mannschaft und haben auch wirklich gute Leistungen gezeigt und sich das auch verdient“, sagte Witamwas.

A-Nationalmannschaft als großes Ziel

„Ich glaube, unser Jahrgang ist ein sehr starker und das haben wir bis jetzt auch bewiesen. Zweiter Platz – das hat es bis jetzt selten bei uns im Burgenland gegeben oder so gar noch nie. Es läuft also“, so Noah Leopold. Und es soll natürlich weiter laufen. Das Ziel: sie wollen dahin, wo Christopher Trimmel bereits ist – in die A-Nationalmannschaft. Das sei immer das oberste Ziel, so Leopold. „Ein Schritt nach dem anderen und ich bin optimistisch, dass das irgendwann etwas werden könnte“, so Wisak.