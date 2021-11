346 CoV-Neuinfektionen in 24 Stunden

346 Coronavirus-Neuinfektionen meldete der Koordinationsstab des Landes am Freitag. Das entsprach im Burgenland einem neuen Höchstwert. Die Zahl der aktiv infizierten Personen ist seit Tagen gestiegen. Am Freitag sind wieder 185 Personen dazu gekommen. 2.131 Burgenländerinnen und Burgenländer waren am Freitag mit dem Virus infiziert.

Bisher im Burgenland 367 CoV-Todesopfer

In den burgenländischen Spitälern wurden am Freitag 47 Covid19-Patientinnen und Patienten isoliert behandelt. Die Zahl der Intensivpatienten ist neuerlich angestiegen und lag am Freitag bei acht Patienten. Ein weiterer Todesfall war am Freitag zu beklagen. Ein 65-jähriger Mann aus dem Bezirk Neusiedl am See ist im Zusammenhang mit Covid19 verstorben. Die Zahl der bisherigen Todesopfer ist damit auf 367 Menschen gestiegen.

ORF

Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Fälle pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen, lag am Freitag bei 586,10 Fällen. Die Inzidenz-Werte sind in allen Bezirken hoch, an der Spitze stehen Oberpullendorf mit 551 und Güssing mit 536 Fällen. Knapp 2.900 Personen befanden sich am Freitag in behördlicher Quarantäne. Rund 220.000 Burgenländerinnen und Burgenländer sind zumindest einmal geimpft. Bis Freitag wurden wurden mehr als 21.700 Auffrischungsimpfungen verabreicht.