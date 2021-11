Testmöglichkeiten sehr gefragt

Es gibt nur noch eine einzige öffentliche Coronavirus-Teststraße im Burgenland. Die Marktgemeinde Wolfau (Bezirk Oberwart) bietet jeden Sonntagvormittag im Pfarrzentrum Testungen an. Darüber hinaus bewältigen im ganzen Land rund 40 Apotheken den Ansturm an Testwilligen.

Menschenmassen bewältigen

„Man hat bemerkt – Montag, Mittwoch und Freitag – dass wirklich Menschenmassen gekommen sind. Wir haben die Testzeiten jetzt auf Samstag und Sonntag erweitert, damit wir das schaffen, haben auch Personal angestellt“, schilderte Eva Maria Ensfellner, Apothekerin in Neusiedl am See.

Hauptsächlich sind es ungeimpfte Dienstnehmer, die sich nun regelmäßig testen müssen. Aber auch Arbeitskräfte aus dem benachbarten Ausland, die beispielsweise mit Sputnik geimpft wurden – auch sie müssen bis zu drei Mal die Woche zum Test.

Labore überfordert

Binnen 24 Stunden sollte das offiziell gültige PCR-Testergebnis vorliegen. Das sei nicht immer so, meint Ensfellner. „Die PCR-Labore sind mit den Auswertungen oft überfordert. Das hat uns sehr weh getan, dass es in den 24 Stunden nicht machbar war“, so die Apothekerin.

Beim Land Burgenland vermutet man Anlaufschwierigkeiten aufgrund der enormen Menge an Tests, die seit Anfang November ausgewertet werden müssen. „Es gibt schon Überlegungen, ob es vielleicht PCR-Geräte für Apotheken gibt, wo auch wir analysieren dürfen. Weil dann kann man auch wichtige Testungen innerhalb von drei oder vier Stunden bewerkstelligen, das wäre unser Wunsch“, so Ensfellner.

Gurgeltests für zuhause sehr gefragt

Große Nachfrage besteht auch bei den Gratis-Gurgeltests für daheim. Die gibt es bei der Supermarktkette Spar und neuerdings auch in 35 burgenländischen Apotheken. Wer über das Internet registriert ist, kann sich drei PCR-Gurgeltests pro Woche abholen. Auch bei diesen Testkits kam es in den ersten Tagen zu Engpässen, es werde allerdings – nach Auskunft von Spar-Österreich – laufend nachgeliefert.