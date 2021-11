Messe zum Landesfeiertag in Eisenstadt

Auch am Landesfeiertag gelten Coronamaßnahmen, vor dem Dom in Eisenstadt tragen sich die Messbesucherinnen und -Besucher in eine Liste ein. Mit Maske geht es dann hinein. Sicher, ist sicher, sagt auch Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ).

„Nur gemeinsam können wir die Krise bewältigen“

„Es ist ein besonderes Jahr, weil wir auch das Jubiläumsjahr feiern. Doch die Zahlen steigen, das Coronavirus hat uns fest im Griff. Da muss man auch beispielgebend vorangehen. Der Heilige Martin ist unser Landespatron, der Patron, der für das Teilen, für das Gemeinsame für das Miteinander steht. In diesen Tagen sollte in unseren Köpfen sein, dass wir nur gemeinsam diese Krise bewältigen“, so Doskozil.

Fotostrecke mit 6 Bildern ORF ORF ORF ORF ORF ORF

Zsifkovics’ erstes Fest nach Coronaerkrankung

Der Bischof betont in seiner Predigt, wie aktuell der Heilige Martin auch heute noch ist: „Helfen und teilen kann in Zeiten der Pandemie auch bedeuten: lass dich impfen. Es hilft dir und es hilft auch deinem Nächsten.“

Für den Bischof ist es seit seiner Corona-Erkrankung eines der ersten großen Feste. „Für mich ist es ein schöner Tag, wo ich wieder mit der Diözesanfamilie gemeinsam den Festgottesdienst aus Anlass des Jubiläums und auch aus Anlass des Martinsfestes feiern darf. Nach einer längeren Corona-Krankheit ist es für mich schön, wieder mit dem Volk gemeinsam den Weg gehen zu dürfen“, so Zsifkovics.