Rapid trennt sich von Trainer Kühbauer

Kühbauer ist seit Oktober 2018 Chefcoach der Hütteldorfer. Im vergangenen April wurde sein Vertrag bis 2023 verlängert. Rapid liegt aktuell in der Bundesliga nur auf dem siebenten Tabellenplatz.

Zweimal wurde Kühbauer mit dem Wiener Traditionsklub Vizemeister. Zuletzt gab es aber schwankende Leistungen und zwei Niederlagen samt schwacher Leistung am Stück. In einem Gespräch am Mittwochnachmittag wurde dem Mattersburger die Trennung offiziell mitgeteilt. Mehr dazu in sport.ORF.at.

Für Kühbauer war es bislang die längste Periode als Trainer bei einem Verein. Er betreute Rapid in etwas mehr als drei Jahren in 141 Pflichtspielen.