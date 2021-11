Martinigans ist wichtiger Wirtschaftsfaktor

Die burgenländischen Weidegänse werden in einem warmen, mit Stroh bedeckten Stall aufgezogen und dürfen ab der sechsten Woche hinaus ins Grün. Sie ernähren sich in erster Linie von frischem Gras auf Weiden und Wiesen. Getreide wird zugefüttert.

Das burgenländische Weidegans-Projekt sei eine Erfolgsgeschichte, so Wolfgang Pleier von der Landwirtschaftskammer Burgenland. „Was uns auszeichnet ist, dass wir ein sehr strenges Tierschutzgesetz in Österreich haben. Die Betriebe bieten außerdem freiwillig bis zu 100 Quadratmeter Weidefläche pro Gans an, damit die Gänse langsam wachsen und nicht mit Hafermast oder ähnlichem innerhalb kürzester Zeit fertig gemästet werden. Und diese Bewegung, dieser Auslauf und die Fütterungsbedingungen erzeugen ein saftiges Weidegansl“, erläutert Pleier.

Stopfgänse seit 2005 verboten

Stopfgänse und das Rupfen lebender Gänse sind in Österreich seit 2005 verboten. Mit dem burgenländischen Weidegans-Projekt werde nicht nur den Tieren geholfen, sondern auch den Gänsehaltern, so Pleier.

„Durch die Weideganshaltung schafft man zusätzliches Einkommen für landwirtschaftlichen Betriebe. Die Betriebe haben durch die Gänsehaltung die Möglichkeit Grünlandflächen zu verwerten, die schwierig zu bewirtschaften sind. Sie haben die Möglichkeit Altgebäude für die Gösselaufzucht zu verwenden und die Gänsehaltung selbst ist natürlich auch ein Hingucker für Direktvermarkter – wenn eine Herde weißer Gänse direkt vor dem Vermarktungsladen steht, ist das sicherlich auch ein eyecatcher“, sagt Pleier.

Für die burgenländische Betriebe sind Bräuche, wie das Ganslessen und Weinverkostungen, rund um den Martinifeiertag ein wichtiger Wirtschaftsfaktor.