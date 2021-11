„Baustellen-Boom“ in Oberwart

Das aktuell größte Projekt ist der Spitalsneubau. Das Land bzw. die Burgenländische Krankenanstalten GmbH. (KRAGES) investiert in den Neubau 235 Millionen Euro. Mehr als 1.000 Spitalsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden in dem neuen Krankenhaus künftig arbeiten. Derzeit haben hier aber noch die verschiedenen Professionisten das Sagen.

Rohbauarbeiten fast abgeschlossen

„Die Baustelle ist derzeit zu 85 Prozent mit den Rohbauarbeiten fertig. Die restlichen Bauteile befinden sich derzeit noch im Rohbau. Und der Ausbau hat schon mit Fassaden bei den ersten Bauteilen begonnen. Rund 150 bis 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind auf der Baustelle tages- und leistungsabhängig beschäftigt“, erklärt Josef Strohmaier, Projektleiter für den Krankenhausneubau.

Die Fertigstellung des neuen Oberwarter Krankenhauses ist für Herbst 2023 geplant. Mit 2024 soll der Patientenbetrieb aufgenommen werden.

Neue Rot-Kreuz-Bezirksstelle

In der Nähe der Krankenhausbaustelle entsteht derzeit die neue Rot-Kreuz-Bezirksstelle Oberwart. Neben Aufenthalts- und Ruheräumen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden auch Garagen für 16 Rettungs- und Krankentransportfahrzeuge errichtet. Das Rote Kreuz investiert 4,2 Millionen Euro in die neue Dienststelle.

„Die alte Bezirksstelle war 40 Jahre alt und nicht dem heutigen Stand der Technik entsprechend. Deswegen wird eine neue Bezirksstelle gebaut“, so Erwin Hanzl von der Rot-Kreuz-Bezirksstelle Oberwart. Im September 2022 wird die neue Bezirksstelle in Betrieb gehen.

1,5 Mio. Euro für neues Sportzentrum

Nur ein paar hundert Meter weiter wird ebenfalls fleißig gebaut. Neben dem Oberwarter Messezentrum entstehen ein großes Tenniszentrum und eine moderne Halle für die Stockschützen. Bauherr ist die Stadtgemeinde. „Eine Stadt, die in Kinderbetreuung und Sportstätten investiert, hat Zukunft. Und wir investieren 1,5 Millionen Euro in neue Sportstätten, weil wir mit diesen Maßnahmen neuen Platz schaffen für den neuen Schulcampus in Oberwart“, so Bürgermeister Georg Rosner (ÖVP).

Neuer EO-Park

Gebaut wird aktuell aber auch im Westen von Oberwart. Gegenüber dem Einkaufszentrum Oberwart (EO) entsteht der EO-Park. Die Immobilien-Gruppe Rutter investiert in das neue Einkaufszentrum 45 Millionen Euro. Baustart war im Jänner. „Wir sind voll im Zeitplan, es gibt noch eine Freifläche. Und wir werden alle Geschäfte gemeinsam im Frühjahr eröffnen“, so Alexandra Wieseneder, EO- und EO-Park-Centermanagerin. Insgesamt sind im EO-Park 15 Geschäfte geplant, bis zu 150 Jobs soll der neue Einkaufstempel bringen.

Weitere Baustellen

Auch im Norden der Stadt wird derzeit gebaut. Dort errichtet der ÖAMTC einen neuen Stützpunkt. Im Süden stehen ein Gastro- und Bürocenter vor dem Baustart. Im Stadtzentrum wird in Kürze mit dem Bau des zweiten Oberwarter Hochhauses begonnen.