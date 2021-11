Chronik

Brände in Breitenbrunn und Oberpullendorf

Im Burgenland ist es Dienstagfrüh zu zwei Bränden gekommen. In Breitenbrunn (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) musste die Feuerwehr zu einem Kellerbrand ausrücken und in Oberpullendorf brannte es in einem Müllraum.