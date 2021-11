NEOS-Landessprecher Posch nimmt Abschied

Als sein Nachfolger wird Christoph Schneider kandidieren, der sich seit rund einem Jahr unter anderem als Regionalkoordinator im Bezirk Neusiedl am See bei NEOS engagiert, hieß es am Montag auf APA-Anfrage von der Landespartei. Es sei Zeit für einen Generationenwechsel, betonte Landesgeschäftsführerin Simone Pibernik. Man wolle mit einem neuen Team in Richtung Gemeinderatswahl 2022 starten.

ORF

Neues Team wird gewählt

Neben dem neuen Landessprecher werden bei der Mitgliederversammlung am Samstag auch ein Stellvertreter, ein Finanzreferent und weitere Mitglieder des Landesteams gewählt. Geplant ist eine Präsenzveranstaltung in der Neosphäre in Eisenstadt ab 10.00 Uhr. Die Abstimmungen erfolgen aber digital, sodass auch Mitglieder wählen können, die nicht vor Ort sind. Schneider ist 31 Jahre alt und stammt aus Breitenbrunn (Bezirk Neusiedl am See). Er arbeitet in der Finanzbranche und ist leidenschaftlicher Fußballer beim SC/ESV Parndorf.