Mehr Frauen wollen ins Bürgermeisteramt

Margit Wennesz-Ehrlich ist ÖVP-Bürgermeisterin der Gemeinde Oslip (Bez. Eisenstadt-Umgebung), sie ist seit Mitte Oktober im Amt und hat den Bürgermeistersessel von einem Mann übernommen. Nächstes Jahr will sie sich der Wahl stellen. „Um zu beweisen, dass wir Frauen auch stark und öffentlich sein können. Denn wir Frauen bewältigen sehr viel – Haushalt, Beruf, Familie – es funktioniert alles, warum soll es nicht in der Politik funktionieren“, erklärt sie im Interview mit dem ORF Burgenalnd.

Kitzinger tritt in Sigless an

Ähnlich die Ausgangslage in der Gemeinde Sigless (Bez. Mattersburg). Ulrike Kitzinger ist dort seit Anfang Oktober SPÖ-Bürgermeisterin. Auch sie hat das Amt von von einem Mann übernommen und will im Amt bleiben. „Es ist mir eine Herzensangelegenheit, dass ich mitgestalte, dass ich für die Siglesserinnen und Siglesser etwas bewegen“, sagt Kitzinger.

200 Bürgermeisterinnen österreichweit

Diese beiden Frauen sind aber eher die Ausnahme als die Regel, denn nur 13 der 171 burgenländischen Gemeinden werden von Frauen geleitet. Acht Bürgermeisterinnen stellt die SPÖ, fünf die ÖVP. Österreichweit gibt es 200 Bürgermeisterinnen, das ist ein Anteil von 9,5 Prozent.

„Wir haben es – trotz all der Unterstützung – mit einer Mehrfachbelastung zu tun. Einerseits, wenn jemand berufstätig ist – und das sind ja die meisten Frauen. So auch ich, ich gehe 40 Stunden arbeiten. Dann hast du zuhause noch die Familie, den Haushalt“, so Kitzinger.

Eine Herausdorferung ja, ein Ausschlussgrund nein. „Natürlich, sie müssen schon immer alles managen – Beruf, Familie, Kinder – aber eine Frau schafft das“, sagt Wennesz Ehrlich. Einen Wahltermin gibt es noch nicht, die beiden Frauen gehen jedenfalls optimitisch in das Wahljahr.