Renoviertes Mahnmal am Geschriebenstein enthüllt

An der Feier nahmen Abordnungen des Kameradschaftsbundes aus der Steiermark, aus Kärnten und Niederösterreich sowie Vertreter des Bundesheeres und der Hilfsorganisationen teil. Im Rahmen der Veranstaltung wurde die anlässlich des 100 Jahr-Jubiläums des Burgenlandes renovierte Gedenktafel „Landesehrenmal Geschriebenstein“ von Landesrat Leonhard Schneemann (SPÖ) in Vertretung von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) symbolisch enthüllt.

Landesmedienservice

„100 Jahre Burgenland sind ein Anlass, sich nicht nur mit der Geschichte auseinanderzusetzen, sondern auch jener zu gedenken, die im Kampf für die Freiheit ihr Leben lassen mussten. Nationalismus, Rechtsextremismus, Antisemitismus, Rassismus, Gewaltverherrlichung und Unmenschlichkeit dürfen in unserer Gesellschaft nie wieder einen Platz haben – weder in unserem Land noch in einem gemeinsamen Europa“, betonte Schneemann bei der Kranzniederlegung am Gedenkstein. „Ich danke dem Österreichischen Kameradschaftsbund für sein Wirken im Sinne der Erhaltung des Friedens und der Völkerverständigung“.